Земельная амнистия и упрощение процедур – что изменилось в законодательстве Беларуси

В Беларуси расширили действие земельной амнистии и внесли изменения в земельное законодательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси расширили действие земельной амнистии и внесли изменения в земельное законодательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь по упрощенной процедуре можно легализовать не только участки под постройками, но и землю, используемую для огородничества, личного подсобного хозяйства и выращивания сельхозкультур. В ряде случаев снос временных построек больше не потребуется. Местные исполкомы смогут предоставлять рассрочку на оплату легализации – до пяти лет.
Кроме того, закон упрощает раздел имущества супругов, переоформление участков при переходе права собственности, а также ускоряет реализацию инвестпроектов за счет параллельного проектирования и отвода земли.
Николай Бобер, заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Беларуси:
Мы провели большую работу совместно с депутатами Палаты представителей, которые принимали участие в подготовке законопроекта. И они основаны были на тех предложениях, которые поступали с мест в результате работы депутатского корпуса. Это вот один блок, который позволил учесть пожелания граждан и таким образом реализовать в нормах законодательства те новации, которые упростят действительно порядок предоставления земельного участка и пользования им.
По данным Госкомимущества, в стране выявлено около 290 тысяч самовольно занятых земельных участков: более 31 тысячи уже легализованы, порядка 144 тысяч – в работе. Положения о земельной амнистии уже действуют, основные изменения Кодекса о земле вступят в силу 7 декабря.