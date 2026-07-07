Земельная амнистия и упрощение процедур – что изменилось в законодательстве Беларуси

В Беларуси расширили действие земельной амнистии и внесли изменения в земельное законодательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь по упрощенной процедуре можно легализовать не только участки под постройками, но и землю, используемую для огородничества, личного подсобного хозяйства и выращивания сельхозкультур. В ряде случаев снос временных построек больше не потребуется. Местные исполкомы смогут предоставлять рассрочку на оплату легализации – до пяти лет.

Кроме того, закон упрощает раздел имущества супругов, переоформление участков при переходе права собственности, а также ускоряет реализацию инвестпроектов за счет параллельного проектирования и отвода земли.