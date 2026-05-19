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Пять лет назад в Барановичах совершили подвиг белорусские летчики Ничипорчик и Куконенко

19 мая 2026 07:46
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Прошло ровно пять лет со дня подвига белорусских военных летчиков – гвардии майора Андрея Ничипорчика и гвардии лейтенанта Никиты Куконенко. 19 мая 2021 года во время планового учебно-тренировочного полета над Барановичами у их Як-130 отказало управление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пять лет назад в Барановичах совершили подвиг белорусские летчики Ничипорчик и Куконенко-2

Самолет падал прямо на жилой район. По инструкции экипаж должен был катапультироваться, но пилоты приняли другое решение. До последней секунды они удерживали штурвал, уводя самолет от домов. Им удалось направить его на единственный свободный участок между постройками. Андрею Ничипорчику было 33 года, Никите Куконенко – всего 22. Указом Президента летчики удостоены звания «Герой Беларуси» посмертно.

# Никита Куконенко # Андрей Ничипорчик

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