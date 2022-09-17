День народного единства. Как Беларусь встретила самый молодой государственный праздник?

Новости Беларуси. Десятки мероприятий в честь праздника прошли по всей стране. В Лиде открыли мемориальные доски героев Беларуси, военных летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко, в Могилевской и Минской областях устроили патриотические автопробеги, в Новополоцке – молодежный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какими еще оригинальными способами белорусы признавались в любви к своей стране – в материале Галины Буро.

И вновь Владимир и Галина Ничипорчики пришли в такую знакомую им 9-ю школу Лиды. Только в этот раз не за тем, чтобы забрать Андрея с уроков, а чтобы вновь с ним проститься. На стене его родной школы в День народного единства появилась мемориальная доска: имя сына золотыми буквами на черном фоне. И звезда Героя посмертно. В Лиде открыли мемориальные доски в честь погибших летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко.

Еще одну мемориальную доску, гвардии лейтенанта Никиты Куконенко, открыли в 6-й школе Лиды. Он открыто и искренне улыбается с портрета всем. Таким, с глазами цвета неба, его и запомнили на лидской земле. Никита стал здесь своим героем, хоть родился и вырос в Полоцке.

Прошел год и четыре месяца с того рокового дня, когда в небе над Барановичами во время учебно-тренировочного полета Як-130 потерял управление над жилыми домами.

Галина Буро, корреспондент:

У них было чуть больше минуты на принятие решения. Они выбрали смерть ради жизни тех, кто в тот момент находился на земле. Ценой неимоверных усилий на высоте около 50 метров им удалось стабилизировать полет и направить Як-130 в одно единственное зеленое пятно среди жилых домов.

Вспоминали не только героев современной Беларуси, но и былых времен. На легендарном Буйничском поле звучали сигналы автомобилей. Так был дан старт молодежному автопробегу «Мы едины!» Здесь много как частых участников патриотических движений, так и новичков. В День народного единства семья Федос из агрогородка Кадино решила украсить свой автомобиль государственной символикой.

Татьяна Федос, жительница агрогородка Кадино:

Часто здесь бываем, на этом историческом месте.

Анна Федос, жительница агрогородка Кадино:

Я не дотерпела, пока мы доедем, и очень хочу посмотреть, как вообще в автопробеге надо участвовать.

Следующий пункт – агрогородок Дашковка. Здесь в годы Великой Отечественной войны бойцы Красной армии пошли на штурм вражеской обороны. За подвиг, проявленный при освобождении деревни, 9 воинов были удостоены звания Героев Советского Союза. В память об этом возле дашковской школы участники автопробега заложили аллею каштанов.

Сразу несколько поколений белорусов из Марьиной Горки также отправились в автомотопробег по местам боевой славы и спели гимн вместе в знак того, что будем помнить вечно. Участники пробега почтили память героев и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Цветы легли у памятника Герою Советского Союза Николаю Чепику в Блуже и у братской могилы партизанам.

А это уже один из самых молодых городов нашей страны – Новополоцк. Старт праздничным мероприятиям здесь дал патриотический фестиваль работающей молодежи «В единстве наша сила». Площадкой стал городской парк культуры и отдыха. Уже на входе новополочан встречали интерактивные площадки от крупнейших градообразующих предприятий. В программе – концерт, развлечения, спорт. Новополоцк встретил День народного единства патриотическим молодежным фестивалем.

Дарья Парфененко выросла в Новополоцке. Девушка гордится своим красивым и молодым городом и людьми, которые здесь живут и прославляют его. Признается, что этим субботним днем не могла остаться дома. Ведь такой объединяющий праздник нам, белорусам, нужен был, уверена, давно.

Дарья Парфененко, жительница Новополоцка:

Единство – это уважение, это любовь, это дружба. И если есть все эти качества, ты почувствовал их душой, тогда мы все становимся едины.

В честь Дня народного единства в Гомеле организовали военно-спортивный праздник для юных патриотов Беларуси в войсковой части 5525. Уже год на ее базе действует военно-патриотический клуб «Лазурит». Школьники от 9 до 15 лет улучшают здесь физическую форму, учатся строевой подготовке и обращению с оружием, а главное – закаляют характер. Выступления кинологов и соревнования. В Гомеле для юных патриотов устроили военно-спортивный праздник.