День народного единства. Как Беларусь встретила самый молодой государственный праздник?
Новости Беларуси. Десятки мероприятий в честь праздника прошли по всей стране. В Лиде открыли мемориальные доски героев Беларуси, военных летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко, в Могилевской и Минской областях устроили патриотические автопробеги, в Новополоцке – молодежный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Какими еще оригинальными способами белорусы признавались в любви к своей стране – в материале Галины Буро.
И вновь Владимир и Галина Ничипорчики пришли в такую знакомую им 9-ю школу Лиды. Только в этот раз не за тем, чтобы забрать Андрея с уроков, а чтобы вновь с ним проститься. На стене его родной школы в День народного единства появилась мемориальная доска: имя сына золотыми буквами на черном фоне. И звезда Героя посмертно.
В Лиде открыли мемориальные доски в честь погибших летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко.
Еще одну мемориальную доску, гвардии лейтенанта Никиты Куконенко, открыли в 6-й школе Лиды. Он открыто и искренне улыбается с портрета всем. Таким, с глазами цвета неба, его и запомнили на лидской земле. Никита стал здесь своим героем, хоть родился и вырос в Полоцке.
Прошел год и четыре месяца с того рокового дня, когда в небе над Барановичами во время учебно-тренировочного полета Як-130 потерял управление над жилыми домами.
Галина Буро, корреспондент:
У них было чуть больше минуты на принятие решения. Они выбрали смерть ради жизни тех, кто в тот момент находился на земле. Ценой неимоверных усилий на высоте около 50 метров им удалось стабилизировать полет и направить Як-130 в одно единственное зеленое пятно среди жилых домов.
Вспоминали не только героев современной Беларуси, но и былых времен. На легендарном Буйничском поле звучали сигналы автомобилей. Так был дан старт молодежному автопробегу «Мы едины!» Здесь много как частых участников патриотических движений, так и новичков. В День народного единства семья Федос из агрогородка Кадино решила украсить свой автомобиль государственной символикой.
Татьяна Федос, жительница агрогородка Кадино:
Часто здесь бываем, на этом историческом месте.
Анна Федос, жительница агрогородка Кадино:
Я не дотерпела, пока мы доедем, и очень хочу посмотреть, как вообще в автопробеге надо участвовать.
Следующий пункт – агрогородок Дашковка. Здесь в годы Великой Отечественной войны бойцы Красной армии пошли на штурм вражеской обороны. За подвиг, проявленный при освобождении деревни, 9 воинов были удостоены звания Героев Советского Союза. В память об этом возле дашковской школы участники автопробега заложили аллею каштанов.
Сразу несколько поколений белорусов из Марьиной Горки также отправились в автомотопробег по местам боевой славы и спели гимн вместе в знак того, что будем помнить вечно. Участники пробега почтили память героев и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Цветы легли у памятника Герою Советского Союза Николаю Чепику в Блуже и у братской могилы партизанам.
А это уже один из самых молодых городов нашей страны – Новополоцк. Старт праздничным мероприятиям здесь дал патриотический фестиваль работающей молодежи «В единстве наша сила». Площадкой стал городской парк культуры и отдыха. Уже на входе новополочан встречали интерактивные площадки от крупнейших градообразующих предприятий. В программе – концерт, развлечения, спорт.
Новополоцк встретил День народного единства патриотическим молодежным фестивалем.
Дарья Парфененко выросла в Новополоцке. Девушка гордится своим красивым и молодым городом и людьми, которые здесь живут и прославляют его. Признается, что этим субботним днем не могла остаться дома. Ведь такой объединяющий праздник нам, белорусам, нужен был, уверена, давно.
Дарья Парфененко, жительница Новополоцка:
Единство – это уважение, это любовь, это дружба. И если есть все эти качества, ты почувствовал их душой, тогда мы все становимся едины.
В честь Дня народного единства в Гомеле организовали военно-спортивный праздник для юных патриотов Беларуси в войсковой части 5525. Уже год на ее базе действует военно-патриотический клуб «Лазурит». Школьники от 9 до 15 лет улучшают здесь физическую форму, учатся строевой подготовке и обращению с оружием, а главное – закаляют характер.
Выступления кинологов и соревнования. В Гомеле для юных патриотов устроили военно-спортивный праздник.
Праздник, который объединяет и укрепляет связь прошлого с настоящим, напоминает о героях и их мужественных поступках, о патриотизме и национальных интересах. Светло было в каждом регионе от искренних улыбок людей, но даже вечером огни праздника не затухли. Наоборот, Минская область оригинальным способом призналась в любви Беларуси. В честь государственного праздника на здании Миноблисполкома появилась проекция государственного герба и флага, а также символики пятого региона.