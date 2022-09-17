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День народного единства. Как Беларусь встретила самый молодой государственный праздник?

17 сентября 2022 19:09
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Новости Беларуси. Десятки мероприятий в честь праздника прошли по всей стране. В Лиде открыли мемориальные доски героев Беларуси, военных летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко, в Могилевской и Минской областях устроили патриотические автопробеги, в Новополоцке – молодежный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какими еще оригинальными способами белорусы признавались в любви к своей стране – в материале Галины Буро.

День народного единства. Как Беларусь встретила самый молодой государственный праздник?-1

И вновь Владимир и Галина Ничипорчики пришли в такую знакомую им 9-ю школу Лиды. Только в этот раз не за тем, чтобы забрать Андрея с уроков, а чтобы вновь с ним проститься. На стене его родной школы в День народного единства появилась мемориальная доска: имя сына золотыми буквами на черном фоне. И звезда Героя посмертно.

В Лиде открыли мемориальные доски в честь погибших летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко.

День народного единства. Как Беларусь встретила самый молодой государственный праздник?-4

Еще одну мемориальную доску, гвардии лейтенанта Никиты Куконенко, открыли в 6-й школе Лиды. Он открыто и искренне улыбается с портрета всем. Таким, с глазами цвета неба, его и запомнили на лидской земле. Никита стал здесь своим героем, хоть родился и вырос в Полоцке.

День народного единства. Как Беларусь встретила самый молодой государственный праздник?-7

Прошел год и четыре месяца с того рокового дня, когда в небе над Барановичами во время учебно-тренировочного полета Як-130 потерял управление над жилыми домами.

День народного единства. Как Беларусь встретила самый молодой государственный праздник?-10

Галина Буро, корреспондент:
У них было чуть больше минуты на принятие решения. Они выбрали смерть ради жизни тех, кто в тот момент находился на земле. Ценой неимоверных усилий на высоте около 50 метров им удалось стабилизировать полет и направить Як-130 в одно единственное зеленое пятно среди жилых домов.

День народного единства. Как Беларусь встретила самый молодой государственный праздник?-13

Вспоминали не только героев современной Беларуси, но и былых времен. На легендарном Буйничском поле звучали сигналы автомобилей. Так был дан старт молодежному автопробегу «Мы едины!» Здесь много как частых участников патриотических движений, так и новичков. В День народного единства семья Федос из агрогородка Кадино решила украсить свой автомобиль государственной символикой.

День народного единства. Как Беларусь встретила самый молодой государственный праздник?-16

Татьяна Федос, жительница агрогородка Кадино:
Часто здесь бываем, на этом историческом месте.

День народного единства. Как Беларусь встретила самый молодой государственный праздник?-19

Анна Федос, жительница агрогородка Кадино:
Я не дотерпела, пока мы доедем, и очень хочу посмотреть, как вообще в автопробеге надо участвовать.

День народного единства. Как Беларусь встретила самый молодой государственный праздник?-22

Следующий пункт – агрогородок Дашковка. Здесь в годы Великой Отечественной войны бойцы Красной армии пошли на штурм вражеской обороны. За подвиг, проявленный при освобождении деревни, 9 воинов были удостоены звания Героев Советского Союза. В память об этом возле дашковской школы участники автопробега заложили аллею каштанов.

День народного единства. Как Беларусь встретила самый молодой государственный праздник?-25

Сразу несколько поколений белорусов из Марьиной Горки также отправились в автомотопробег по местам боевой славы и спели гимн вместе в знак того, что будем помнить вечно. Участники пробега почтили память героев и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Цветы легли у памятника Герою Советского Союза Николаю Чепику в Блуже и у братской могилы партизанам.

День народного единства. Как Беларусь встретила самый молодой государственный праздник?-28

А это уже один из самых молодых городов нашей страны – Новополоцк. Старт праздничным мероприятиям здесь дал патриотический фестиваль работающей молодежи «В единстве наша сила». Площадкой стал городской парк культуры и отдыха. Уже на входе новополочан встречали интерактивные площадки от крупнейших градообразующих предприятий. В программе – концерт, развлечения, спорт.

Новополоцк встретил День народного единства патриотическим молодежным фестивалем.

День народного единства. Как Беларусь встретила самый молодой государственный праздник?-31

Дарья Парфененко выросла в Новополоцке. Девушка гордится своим красивым и молодым городом и людьми, которые здесь живут и прославляют его. Признается, что этим субботним днем не могла остаться дома. Ведь такой объединяющий праздник нам, белорусам, нужен был, уверена, давно.

День народного единства. Как Беларусь встретила самый молодой государственный праздник?-34

Дарья Парфененко, жительница Новополоцка:
Единство – это уважение, это любовь, это дружба. И если есть все эти качества, ты почувствовал их душой, тогда мы все становимся едины.

День народного единства. Как Беларусь встретила самый молодой государственный праздник?-37

В честь Дня народного единства в Гомеле организовали военно-спортивный праздник для юных патриотов Беларуси в войсковой части 5525. Уже год на ее базе действует военно-патриотический клуб «Лазурит». Школьники от 9 до 15 лет улучшают здесь физическую форму, учатся строевой подготовке и обращению с оружием, а главное – закаляют характер.

Выступления кинологов и соревнования. В Гомеле для юных патриотов устроили военно-спортивный праздник.

День народного единства. Как Беларусь встретила самый молодой государственный праздник?-40

Праздник, который объединяет и укрепляет связь прошлого с настоящим, напоминает о героях и их мужественных поступках, о патриотизме и национальных интересах. Светло было в каждом регионе от искренних улыбок людей, но даже вечером огни праздника не затухли. Наоборот, Минская область оригинальным способом призналась в любви Беларуси. В честь государственного праздника на здании Миноблисполкома появилась проекция государственного герба и флага, а также символики пятого региона.

# День народного единства # общество # Галина Буро # Никита Куконенко # Дарья Парфененко # Анна Федос # Татьяна Федос # Андрей Ничипорчик # Фотофакт

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