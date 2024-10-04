В Минске стартовал Открытый республиканский турнир по настольному теннису

В столице стартовал Открытый республиканский турнир по настольному теннису. Участие принимают сильнейшие игроки Беларуси и России в возрасте до 21 года, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В первый соревновательный день спортсменов разделили на группы четыре по четыре. Каждый мерился силами с каждым. В сильнейшую восьмерку попадали те, кто занимал первое и второе места. К слову, матчи на втором этапе пройдут по системе минус один. Это значит, что проигравший не выбывает, а переходит в нижнюю сетку. А вот вторая осечка уже ставит крест на медальных амбициях. Все встречи проводились из пяти сетов. А вот финальный и бронзовый матчи из семи.

Ростислав Жадько, старший тренер национальной сборной Беларуси по настольному теннису:

В основном в Беларуси мы играем все между собой. Приезд российских спортсменов для нас очень важен. На следующей неделе будут олимпийские дни молодежи по 2003 году. Потом участие в чемпионате Европы, «Кубок Александра Захарова» и «Кубок УГМК». Так что стартов у нас очень много.

Понаблюдать за соревнованиями можно в столичном дворце спорта. Нокаут-раунд стартует с самого утра.