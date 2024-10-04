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В Минске стартовал Открытый республиканский турнир по настольному теннису

04 октября 2024 20:11
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В столице стартовал Открытый республиканский турнир по настольному теннису. Участие принимают сильнейшие игроки Беларуси и России в возрасте до 21 года, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В Минске стартовал Открытый республиканский турнир по настольному теннису-2

В первый соревновательный день спортсменов разделили на группы четыре по четыре. Каждый мерился силами с каждым. В сильнейшую восьмерку попадали те, кто занимал первое и второе места. К слову, матчи на втором этапе пройдут по системе минус один. Это значит, что проигравший не выбывает, а переходит в нижнюю сетку. А вот вторая осечка уже ставит крест на медальных амбициях. Все встречи проводились из пяти сетов.  А вот финальный и бронзовый матчи из семи.

В Минске стартовал Открытый республиканский турнир по настольному теннису-4

Ростислав Жадько, старший тренер национальной сборной Беларуси по настольному теннису:
В основном в Беларуси мы играем все между собой. Приезд российских спортсменов для нас очень важен. На следующей неделе будут олимпийские дни молодежи по 2003 году. Потом участие в чемпионате Европы, «Кубок Александра Захарова» и «Кубок УГМК».  Так что стартов у нас очень много.

Понаблюдать за соревнованиями можно в столичном дворце спорта. Нокаут-раунд стартует с самого утра. 

# Теннис # Настольный теннис # Ростислав Жадько

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