Белорусы готовятся к юниорскому и юношескому чемпионату Европы по настольному теннису

Совсем недавно международная федерация настольного тенниса разрешила белорусским спортсмена выступать на всех стартах под своей эгидой, с национальной символикой. Решение вступает в силу с 28 июля 2026 года. Однако европейская структура пока молчит.

Ростислав Жадько, старший тренер национальной команды Беларуси по настольному теннису:

В данное соревнование мы играем под эгидой Европейской ассоциации настольного тенниса. И пока они еще никакого официального решения не приняли. То есть самая большая проблема в том, что мы не можем выступать в командных соревнованиях. То есть само первенство Европы начинается 10 числа, они уже начинают играть в командные соревнования. И мы начинаем играть 15-го. К этому моменту наши соперники 4 дня уже играют. Они уже к залу привыкли, они полностью в форме. А нам надо, грубо говоря, с чистого листа только начинать.

В команду U-19 вошли 10 спортсменов – пять парней и столько же девушек – все они имеют звание мастеров спорта, а это значит, что все чемпионы страны и занимают лидирующие позиции в национальном рейтинге. Алексей Рабушка, воспитанник гродненской школы, на Европу отправится впервые.