Могилёв принимает республиканский турнир по настольному теннису «Кубок надежд»

Рекордное количество участников собрал республиканский турнир по настольному теннису «Кубок надежд» на призы Президентского спортивного клуба, который проходит в Могилеве. В 2024 году заявились около 130 юных спортсменов со всей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

И это почти на треть больше, чем в прошлом. Соревнования проходят в два этапа. Первый – среди юношей 2014 года рождения – состоялся также в Могилеве, на втором – к ним присоединились ребята постарше. Состязания такого уровня дают возможность юным спортсменам объективно оценить свои силы и определить тех, кто будет представлять Беларусь на международной арене.

Дмитрий Цыкунов, помощник председателя Белорусской федерации настольного тенниса: Хоть календарный год и заканчивается, но спортивный сезон у них начался в сентябре. И у них в этом спортивном сезоне уже будет значимый старт за первенство в Европе среди юношей и девушек до 13 лет. Он проводится официально Европейским союзом настольного тенниса.

Алина Теленченко, участница республиканского турнира по настольному теннису «Кубок надежд» (Гомель):

Теннис – это не сила удара, это тонкий ум. Надо думать, какие подачи надо подавать, чтобы обыграть соперника. Надо верить в себя, и все обязательно получится.

Сегодня настольным теннисом в спортивных школах Беларуси занимаются около 2 тысяч детей.