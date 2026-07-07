Белорусы выступят на чемпионате Европы по настольному теннису

Белорусы готовятся к юниорскому и юношескому чемпионату Европы по настольному теннису, который примет Португалии с 10 по 19 июля, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Нашу страну представят 10 ребят в возрастной категории до 19 лет и 8 ребят – в младшей группе, до 15 лет.

Белорусы готовятся к юниорскому и юношескому чемпионату Европы по настольному теннису.

Ростислав Жадько, старший тренер национальной команды Беларуси по настольному теннису:

По силам, конечно, ребятам и девушкам завоевать медали. Надо учитывать, что на прошлом первенстве Европы женская пара Мещанская-Тимошкова проиграла за выход в четыре, то есть за выход в медали. Они уже практически были там. У Лизы Тимошковой в этом году есть еще одна попытка. Ульяна стала чуть старше, но и Лиза Тимошкова, и Никон Шутов, и остальные наши, то есть у нас есть ряд спортсменов, которым вполне по силам бороться за медали.