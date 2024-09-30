Белорусы вошли в число лучших игроков международного турнира по настольному теннису

Белорусские мастера малой ракетки успешно вернулись на международную арену. Турнир в Батуми стал для наших спортсменов первым за 2 года стартом под эгидой Международной федерации настольного тенниса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В смешанном парном разряде среди игроков до 19 лет серебро завоевали Даниил Виторский и Анастасия Фролова, в категории до 15 лет вторыми стали Александр Петрашевский и Мария Селивонец. Две медали, серебро и бронза, в активе Яны Жадько. Белоруска выступала и до 13, и до 15 лет. Среди юниоров до 19 на третью ступень пьедестала поднимались Ульяна Мещанская и Даниил Виторский.