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Белорусы вошли в число лучших игроков международного турнира по настольному теннису

30 сентября 2024 14:16
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Белорусские мастера малой ракетки успешно вернулись на международную арену. Турнир в Батуми стал для наших спортсменов первым за 2 года стартом под эгидой Международной федерации настольного тенниса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы вошли в число лучших игроков международного турнира по настольному теннису-1

В смешанном парном разряде среди игроков до 19 лет серебро завоевали Даниил Виторский и Анастасия Фролова, в категории до 15 лет вторыми стали Александр Петрашевский и Мария Селивонец. Две медали, серебро и бронза, в активе Яны Жадько. Белоруска выступала и до 13, и до 15 лет. Среди юниоров до 19 на третью ступень пьедестала поднимались Ульяна Мещанская и Даниил Виторский. 

# Настольный теннис

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