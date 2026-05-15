Зарплата в конвертах! В Могилеве руководителя предприятия обвиняют в уклонении от налогов

Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По версии следствия, руководитель предприятия по производству одежды и аксессуаров несколько лет принимал работников без оформления. Зарплату он выдавал наличными, минуя бухгалтерский учет.

Виктор Глуздов, начальник отдела прокуратуры Могилевской области:

Обвиняемый выдал зарплату в конвертах на сумму более 700 тысяч рублей. Из этих денежных средств не удерживался подоходный налог, а также не исчислялись обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения. В результате противоправных действий государству причинен ущерб на общую сумму свыше 349 тысяч рублей. Его мужчина возместил частично. При изучении уголовного дела в прокуратуре Могилевской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений.

Мера пресечения – подписка о невыезде – оставлена без изменения. Материалы направлены в суд. Рассмотрение уголовного дела продолжится в установленном порядке.