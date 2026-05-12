Акция «Я и моя семья – без сквернословия» проходит в Беларуси

Добрые встречи в преддверии Международного дня семьи. В Беларуси проходит акция «Я и моя семья – без сквернословия». Программа охватывает все регионы: от мастер-классов и дискуссий с психологами до доверительных бесед с духовенством и общественными деятелями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Национальной библиотеке Беларуси состоялась лекция «Красивая речь как маркер интеллекта». Студентов вузов познакомили с результатами научных исследований на тему влияния брани на мозговую деятельность человека, и на организм в целом. Так, сквернословие ведет к потере контроля, увеличивает психоэмоциональное напряжение, а также губит словарный запас человека. Культура речи – это не просто правила этикета, а фундамент здорового климата в семье и важный показатель личного развития каждого человека.

Алевтина Пименова, студентка Белорусской государственной академии искусств: Мне очень понравилась эта лекция. Она была достаточно познавательная. Это важно проговаривать, даже если это какие-то очень очевидные вещи. Это нужно распространять среди молодежи в первую очередь, потому что старшее поколение более-менее вот это знает все.

Надежда Цыркун, психолог:

Фрейд занимался тоже этим вопросом. У человека есть два инстинкта – стремление к жизни и стремление к смерти. Как только пошло бранное слово – это инстинкт смерти, который вырывается, увлекает туда и самого человека говорящего, и еще других людей.

Просветительские мероприятия охватят каждый регион нашей страны. Они пройдут в трудовых коллективах, учреждениях образования и культуры.