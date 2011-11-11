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Правительство: Экономического потенциала достаточно для выполнения программы социально-экономического развития Беларуси на пятилетку

11 ноября 2011 10:51
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Об этом заявил премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович, выступая с докладом перед сенаторами.

Главные задачи сейчас – улучшить экономическую структуру, снизить ее импортоемкость и создать выгодные условия для бизнесменов и развития человеческого потенциала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
Для этого важно последовательно открывать нашу экономику для взаимовыгодной международной интеграции, интеграции стран с национальными корпорациями, привлечения эффективного бизнеса, других ресурсов развития технологий, ноу-хау, которые еще не достаточно представлены на нашем внутреннем рынке.

# Экономика # Мясникович # Белоруссия

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