Правительство: Экономического потенциала достаточно для выполнения программы социально-экономического развития Беларуси на пятилетку

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович, выступая с докладом перед сенаторами.

Главные задачи сейчас – улучшить экономическую структуру, снизить ее импортоемкость и создать выгодные условия для бизнесменов и развития человеческого потенциала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Для этого важно последовательно открывать нашу экономику для взаимовыгодной международной интеграции, интеграции стран с национальными корпорациями, привлечения эффективного бизнеса, других ресурсов развития технологий, ноу-хау, которые еще не достаточно представлены на нашем внутреннем рынке.