В Минске по поручению Президента глава Правительства вручил госнаграды заслуженным людям страны

Новости Беларуси, Минск. Это промышленники, врачи и строители, работники лесного хозяйства, таможенники, спортсмены и журналисты. Всего в почетном списке – 80 человек.

Виктор Омельянюк, врач анестезиолог-реаниматолог Минской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска:

Награда – это, наверное, признание профессиональной деятельности и работы всего отделения, всей больницы скорой помощи. У нас постоянно много пациентов, много экстренных пациентов. Для оказания им помощи у нас все есть. И самое современное оборудование.

В канун Рождества и Нового года хочется пожелать всем здоровья, здоровья и еще раз здоровья.

Татьяна Лазовская, солистка ансамбля народной музыки «Бяседа»:

Культура в нашей стране, я считаю, не менее важна, чем экономика, политика, спорт. Могу сказать про нас, ансамбль народной музыки «Бяседа»: мы дали тысячу концертов. Это и на лучших площадках страны, и далеко за ее пределами, это и ближнее зарубежье, и Украина, и Россия.

Хочется сказать, что язык песни обмануть невозможно, потому что песня всегда востребована. И мы с огромным удовольствием делаем, дарим наше настроение, нашу белорусскую культуру, нашу славянскую песню прославляем на все просторы страны и далеко за ее пределами.

Больше всего наград у представителей строительной отрасли. По мнению премьер-министра Беларуси, работники этой сферы должны радикально сократить материалоемкость и повысить энергоэффективность. Немалые инвестиции должны окупиться. Причем, это не только квадратные метры, но и экспортная выручка. Увеличение поставок на внешние рынки также касается и промышленников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Только высокая добавленная стоимость и конкурентоспособность на внешних рынках способны дать те полтора млрд долларов положительного сальдо во внешней торговле, на которые мы рассчитываем для того, чтобы окончательно закрепить те позитивные процесс на валютном рынке, которые мы сегодня наблюдаем.