Мясникович подписал постановление, ужесточающее меры по ограничению вывоза топлива

Новости Беларуси, Минск. Премьер-министр сегодня провел совещание на белорусском автогиганте. В центре внимания — дальнейшее развитие отрасли.

В планах МАЗа — начать в ближайшее время выпуск техники, отвечающей требованиям Евро-6 для стран ЕС, автобусов с гибридным приводом и автопоездов для трансконтинентальных перевозок. Ожидается, что к концу нынешнего — началу следующего года в Венесуэле откроется сборочное производство техники МАЗ.

Олег Юшко, заместитель финансового директора предприятия ОАО «МАЗ»:

За 10 месяцев нынешнего года темп роста объемов производства составил 160% к уровню аналогичного периода прошлого года, рентабельность превысила 20%, экспорт вырос более чем в два раза.

Много слухов ходит о возможном слиянии предприятия с КАМАЗом. Общаясь с трудовым коллективом премьер успокоил сотрудников завода. Во-первых, окончательное решение о создании такого холдинга еще не принято. Идут переговоры. А во-вторых, если слияние произойдет, то правительство Беларуси не пойдет на ухудшение состояния МАЗа. Речь идет о том, чтобы два автогиганта вели согласованную продажу техники, не перебегая друг другу дорогу. Внес премьер ясность и в разговоры о возможном повышении пенсионного возраста в стране.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы не планируем повышать пенсионный возраст, но в принципе этот вопрос на повестке дня. Вы знаете мнение президента: у нас нет необходимости пересматривать в сторону увеличения пенсионный возраст. Мы среди стран остались одни с Россией, где установлен пенсионный возраст 55 и 60 лет для мужчин. Все остальные повышают этот порог.

Сегодня в Беларуси уточняется порядок выделения льготных кредитов для строительства жилья.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы договорились и будем вносить предложение президенту: в 2012 году для домов, по которым заключены договора на формирование ЖСК и кредитные соглашения с банком, планируется сохранить ныне действующий порядок.

В Беларуси планируют ужесточить меры по ограничению вывоза топлива. Михаил Мясникович признался, что буквально вчера подписал такое постановление. На автотранспорте можно будет выезжать за границу не раз в пять, а раз в восемь дней. Исключения — командировки или необходимость это делать по работе. Постановление еще не вышло, но механизмы для его введения отрабатываются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.