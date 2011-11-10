Вице-президент Федеральной палаты экономики Австрии: С Беларусью достигнута договоренность о совместной деятельности в области переработки мяса и молока

Новости Беларуси, Минск. Австрийская делегация в состав которой вошли более 20 представителей крупнейших компаний этой страны в рамках своего двухдневного визита в Беларусь обсудила перспективы сотрудничества с премьер-министром Беларуси.

Товарооборот стран только за последние пять лет вырос в два раза и, по итогам прошлого года, достиг 212 миллионов долларов. Кроме того, Австрия занимает второе после России место среди стран, инвестирующих в Беларусь.

Компания «Штрабаг» уже построила в Бресте мусороперерабатывающий завод, еще одна строит деревообрабатывающий в Сморгони. Именно австрийцы помогают внедрять систему видеофиксации на дорогах.

По итогам же нынешнего визита и сегодняшней встречи будут подписаны новые контракты.

Рихард Шенц, вице-президент Федеральной палаты экономики Австрии:

Мы слышали сегодня очень много о планах приватизации государственных предприятий в Беларуси. Я думаю, что в этом процессе австрийские компании будут очень активно участвовать: в форме приобретения белорусских компаний или основании для этого совместных предприятий с белорусскими фирмами. Кроме того, по результатам сегодняшних переговоров, была достигнута договоренность о совместной деятельности в области переработки мяса и молока.

Руководитель делегации австрийских деловых кругов уже предложил белорусским предпринимателям в следующем году устроить в Вене презентацию потенциала белорусской экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем австрийцы уже сотрудничают с моторным заводом касаемо перехода на двигатели Евро-5 и Евро-6 и создали СП по финишной обработке бесшовных горячекатаных труб, плюс еще одно по производству оборудования в области альтернативной энергетики.

Белорусская сторона подтвердила свои намерения и впредь создавать комфортные условия для работы в Беларуси австрийского бизнеса.

Виталий Прима, заместитель министра промышленности Республики Беларусь:

С компанией «Сименс», с которой Белорусский металлургический завод сотрудничает уже более 25 лет, мы обсуждаем вопрос реализации нескольких контрактов в 2012-2013 годах по модернизации отдельных переделов. Предварительно заключены два контакта на сумму порядка 30 миллионов.

Реализация и внедрение данного высокотехнологичного оборудования позволит повысить производительность труда на отдельных переделах Белорусского металлургического завода.