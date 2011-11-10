Лукашенко: Давайте всех вас переведем на те рельсы, по которым движется сегодня большинство населения. Попробуйте вы пожить в этих условиях

Новости Беларуси, Минск. Президент недоволен работой правительства. Критику последних решений и предложений кабинета министров Александр Лукашенко высказал сегодня на совещании по вопросу распоряжения госимуществом.

По мнению главы государства, правительство в своей работе слишком увлеклось рыночной экономикой и принимаемые решения не соответствуют задачам, определенным на Четвертом Всебелорусском народном собрании.

Александр Лукашенко:

Честно говоря, меня в последнее всё больше и больше настораживает работа нашего правительства, Михаил Владимирович. Я не хочу давать каких-то оценок, скажу только одно, что вы значительно уступаете прежнему правительству. Волокита какая-то лишняя, согласования, боязнь принятия решений — это еще полбеды. Но ваши последние предложения, не знаю, кто является их идеологом, идут вразрез с теми решениями, которые определило Всебелорусское народное собрание. А это уже недопустимо.

Если Вы хотите всё и вся перевести на рынок — и как когда-то известный ваш коллега, которому не то свиной шеи не хватило, не то другой части этого поросёнка, который говорил: «Давайте, Александр Григорьевич, отдадим это в частные руки, скинем с себя эту обязанность, и страна пойдёт». Так я ему на этот вопрос уже отвечал и Вы помните, Вы работали тогда Главой Администрации, что нам такая политика неприемлема.

Если вы не согласны с тем, что я говорю, давайте всех вас переведем на жизненные устои, те рельсы, по которым движется сегодня небогатая часть населения, а у нас это большинство населения. Попробуйте вы пожить в этих условиях. Вот тогда вы, видимо, поймете, что такое чистый рынок и как мы в этой ситуации должны действовать. Ещё раз подчёркиваю: я пока это не утверждаю, но у меня все больше и больше появляется в голове такая шальная мысль.

Вы-то человек опытный, ладно, пару молодых, резвых ребят у вас в правительстве, но Вы-то прекрасно понимаете, что особенно в нашей ситуации очень часто нам приходилось раньше и придется впредь вручную регулировать некоторые процессы. А не то, что доллар подскочил, и давайте к этому доллару бегом все побежали. Я не хочу уподобляться правительству, вашему последнему заседанию. Меня уже пятый человек проинформировал, как вы его провели. Я думаю, мы сейчас проанализируем в Администрации всю вашу работу — публичную, не публичную — и потом дадим вам оценку.

Надо начинать работать не в кабинетах, а непосредственно на земле, предприятиях — с рабочими и крестьянами. Тогда вы поймете, что такое рынок, как живет сегодня крестьянин, рабочий, да и уже большая часть интеллигенции. Я уже не говорю о врачах и учителях. Скоро мы будем действительно ходить в магазины, как в музеи. Мы-то не будем, но большая часть населения будет туда приходить, чтобы посмотреть на рыночную экономику Мясниковича-Румаса.

Я прошу придерживаться той политики, которая выработана Всебелорусским народным собранием и Президентом.