Мясникович: С 2012 года товарных групп импорта, которые не закреплены ни за одним ведомством, больше не будет

Сокращение импорта пока не стало предметом пристального внимания вертикали власти, особенно городского и районного уровней, а также руководителей предприятий. Это отметил сегодня, выступая перед участниками семинара руководящих работников госорганов, Михаил Мясникович.

Времени на раскачку совершенно нет, отметил премьер-министр. Противостоять импорту придется только повышением конкурентоспособности, снижением цен и ростом качества продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Какие принципиальные изменения предлагается внести? Первое — масштабность: в 2012 году кроме задания по прямому импортозамещению будет учитываться косвенное импортозамещение. То есть, речь идёт о снижении импортоёмкости экономики в целом.

Мы изменили подходы, на что хочу обратить внимание семинара. С 2012 года товарных групп импорта, которые не закреплены ни за одним ведомством, больше не будет. Это требование президента, и оно должно, безусловно, выполняться. Все неэнергетические товары будут распреде6лены постановление Совета министров с заданием министерствам, а на энергетическую величину импорта будет корректироваться торговое сальдо всех потребителей ТЭР в стране.