Мясникович: С 2012 года товарных групп импорта, которые не закреплены ни за одним ведомством, больше не будет

Времени на раскачку совершенно нет, отметил премьер-министр. Противостоять импорту придется только повышением конкурентоспособности, снижением цен и ростом качества продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
Какие принципиальные изменения предлагается внести? Первое — масштабность: в 2012 году кроме задания по прямому импортозамещению будет учитываться косвенное импортозамещение. То есть, речь идёт о снижении импортоёмкости экономики в целом.
Мы изменили подходы, на что хочу обратить внимание семинара. С 2012 года товарных групп импорта, которые не закреплены ни за одним ведомством, больше не будет. Это требование президента, и оно должно, безусловно, выполняться. Все неэнергетические товары будут распреде6лены постановление Совета министров с заданием министерствам, а на энергетическую величину импорта будет корректироваться торговое сальдо всех потребителей ТЭР в стране.