Мясникович: с 1 января почти в два раза увеличатся денежные нормы на содержание детей-сирот, оставшихся без попечения родителей

Новости Беларуси. Премьер-министр страны Михаил Мясникович побывал сегодня в детском городке Ленинского района столицы.

Здесь в большой дружной семье проживают более 80 детей. Их воспитывают 12 мам. Причем это единственное учреждение, в котором впервые в Беларуси уже 10 лет успешно реализуется новая модель устройства детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Глава правительства поздравил всех с праздниками, подарил большой телевизор, спортивные мячи и сладкие угощения. Настроение у всех было праздничное.

Михаил Мясникович также сообщил, что решением правительства в Беларуси с 1 января почти в два раза увеличатся денежные нормы на содержание детей-сирот, оставшихся без попечения родителей в зависимости от места устройства ребенка на воспитание.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Возможности нашего государства уже позволяют в определённой степени усилить социальную направленность нашего бюджета для того, чтобы семьи, воспитывающие детей, ыли в большей степени поддержаны государством.

Праздник сегодня подарили и маленьким пациентам третьей детской клинической больницы Минска. Здесь находится единственное в столице отделение для детей с острой неврологической патологией. Новогоднее настроение им подарили Дед Мороз и Снегурочка, а сладкие подарки от имени президента оказались самыми долгожданными.

Глава Администрации Президента Беларуси Владимир Макей, который побывал в этой больнице, отметил, что дети не должны быть обделены теплом и заботой, особенно в преддверии Нового года.

Владимир Макей, Глава Администрации Президента Беларуси:

Я хотел бы, чтобы вы знали, что это будет не единовременная акция. Наша задача состоит в том, чтобы все дети — неважно, есть ли у них родители или они одни, в детском доме они находятся, в больнице или в семье — чтобы все они не были обделены теплом и уютом. Вот это самое главное.

Спортивное оборудование и инвентарь для туристических походов получили в подарок и воспитанники Гродненского детского дома. Он славится своими традициями активного отдыха на природе. С Новым годом и рождеством ребят поздравил председатель облисполкома Семён Шапиро. После представления все дети получили подарки. Завершающим аккордом праздника стал сладкий стол.

Поздравления с праздником дети получают и от своих сверстников. Сказочный мюзикл подготовили ученики двухсотой средней школы Минска для воспитанников домов-интернатов. В музыкальном представлении также поучаствовали юные музыканты из Молдовы. А сладкие подарки передал один из крупных белорусских бизнесменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Ляхнович, заместитель начальника управления образования администрации Заводского района Минска:

Замечательно, что в стороне не остаются и наши бизнесмены, которые могут внести свою хорошую лепту в этот праздник и подарить детям сладкие подарки и сувениры, и просто устроить для детей большой прекрасный праздник.