Мясникович заложил капсулу с посланием потомкам в фундамент нового цеха БелАЗа

Новости Беларуси. Самосвал, не имеющий аналогов на постсоветском пространстве, грузоподъемностью 450 тонн выпустят в нашей стране уже через два года.

Для сборки, производства и обкатки сверхтяжёлых машин на Белорусском автозаводе возведут новый цех. Сегодня предприятие посетил премьер-министр страны Михаил Мясникович и заложил капсулу с посланием потомкам в фундамент цеха.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Вы выходите на объёмы производства свыше 1 миллиарда долларов в этом году. И 95% — и даже больше — этой продукции вы реализуете на экспорт. Для того, чтобы держать около 30% мирового рынка сверхтяжёлых карьерных самосвалов, надо идти в ногу со временем.

Для работы в новом цеху создадут более сотни рабочих мест. Здесь будут выпускать карьерную технику, которая сможет работать на крупнейших строительных площадках мира. Планируется, что основными экспортерами сверхтяжёлой продукции станут Россия и Чили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Якубович, заместитель генерального директора ОАО «БелАЗ»:

Сегодня мы выпускаем карьерные самосвалы грузоподъёмностью 320 и 360 тонн. Но конструкторы работают над машинами грузоподъёмностью 420 и 450 тонн. Конструктивно это будет другая машина, особенность её в том, что ведущий двигатель будет как передней оси, так и задней, и будет не один двигатель внутреннего сгорания, а два.