Правительство Беларуси планирует выйти в следующем году на положительное сальдо внешней торговли в $1,5 млрд

Об этом доложил Президенту страны премьер-министр.

Михаил Мясникович сообщил, что сегодня Президиум Совмина рассмотрит окончательные проекты прогноза социально-экономического развития страны на 2012 год, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики. Все они уточнены с учетом поручений Президента, данных на совещании 22 ноября.

Рост ВВП запланирован на уровне до 5,5%.

На встрече также речь шла о результатах поездки премьера в страны Юго-Восточной Азии. Глава государства поручил масштабно выйти с отечественными товарами на рынок этого региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Много наслышан по поводу Вашей командировки в Юго-Восточную Азию. Надо сказать, впечатления хорошие складываются. Я думаю, если глубина проработки подобных командировок будет достаточно основательная, то польза от них, конечно же, должна быть. Я на это обращаю внимание, потому что нам никуда не деться в ближайшее время от того, что надо осваивать новые рынки. Пускай 500 млн, 300 млн мы выйдем на товарооборот. Это огромные деньги для Беларуси.

И устанавливаем контакты с Китаем. Там много наших людей, которые когда-то учились. Их тоже надо находить. Они на нас будут работать. Я это знаю по Вьетнаму, по своим поездкам туда.

Я хотел бы более подробно услышать, как там обстоят дела Беларуси, нуждаются ли они в нас и наших товарах.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

И Вьетнам, и Мьянма очень заинтересованы в работе с нами. Полное политическое взаимопонимание и поддержка как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних отношений. И мы проработали вопросы перспектив. Не просто торговли, а наших совместных предприятий на их территории. Мы подписали 15 соглашений различного уровня и заключили 10 контрактов на общую сумму 275 млн долларов.