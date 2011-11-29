Мясникович: Мы определили направления, благодаря которым можно увеличить в 2-3 раза объем взаимной торговли с Вьетнамом

Об этом заявил премьер министр в ходе визита во Вьетнам белорусской правительственной делегации, который начался накануне.

В ходе переговоров стороны обменялись подходами по развитию двусторонних отношений. Точки зрения двух стран по большинству вопросов совпали. В ближайшем будущем Беларусь рассчитывает на развитие с Вьетнамом новых прорывных направлений в сфере промышленного производства, экспорта и импорта товаров. Новый импульс отношениям обещает придать взаимодействие в рамках Таможенного Союза.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Сегодня обменялись подходами по развитию наших отношений, наши точки зрения совпадают. Мы полагаем, что не только надо констатировать то, что уровень наших торгово-экономических отношений еще пока не соответствует потенциалу наших государств. Мы определили направления, благодаря которым может в ближайшие 3-5 лет увеличить в два-три раза объем взаимной торговли.

Нгуен Тан Зунг, премьер-министр Республики Вьетнам:

Зона свободной торговли Таможенного союза и Вьетнама может быть сформирована в самое ближайшее время. Вьетнам рассчитывает развивать сотрудничество с Беларусью в области производства двигателей и грузовиков, сельхозпродукции, партнерства в сфере подготовки кадров. А также укрепить межрегиональные связи.

Стороны заключили пакет новых соглашений о развитии сотрудничества в сфере образования, временном трудоустройстве граждан. Наметили перспективы создания новых производств. Также определили взаимодействие вьетнамский компаний с белорусскими МАЗом, МТЗ и Минским моторным заводом. Заключили весьма выгодные контракты на поставку во Вьетнам калийных удобрений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Николаенко, генеральный директор Белоруской калийной компании:

Мы только в 2011 году поставим порядка 400 тысяч тонн калийных удобрений на рынок Вьетнама на более чем 200 млн долларов. И с такими же темпами, учитывая ценообразование, которое сегодня в мире пока растет, будем продолжать работать в 2012-м, 2013-м и 2014-м годах.

Михаил Мятликов, председатель Белоруской торгово-промышленной палаты:

Благодаря, наверное, выпускникам, вьетнамским студентам, которые были у нас, и сейчас они работают в экономике Вьетнама, эта особенность накладывает свой отпечаток – не надо долго вникать в менталитет друг друга. Уже вьетнамские бизнесмены подготовлены для работы с Беларусью.

Ожидается, что 30 ноября состоится встреча Михаила Мясниковича с Президентом Республики Вьетнам. Белорусский премьер также примет участие в открытии бизнес-форума «Беларусь – Вьетнам» и посетит Национальную экспозицию Беларуси на Международной ярмарке «Вьетнам Экспо-2011».