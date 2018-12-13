Вышел на холод в летней обуви и обморозил ноги

Житель Могилёва по имени Александр не хочет показывать своё лицо. Оно обморожено. Правда, в меньшей степени, чем ноги.

Особо впечатлительным лучше, конечно, не смотреть. Сорокалетний мужчина стал жертвой мороза и своей беспечности. На несколько часов вышел на холод в летней обуви.