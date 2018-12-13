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Вышел на холод в летней обуви и обморозил ноги

13 декабря 2018 17:51
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Житель Могилёва по имени Александр не хочет показывать своё лицо. Оно обморожено. Правда, в меньшей степени, чем ноги.

Вышел на холод в летней обуви и обморозил ноги-1

Вышел на холод в летней обуви и обморозил ноги-3

Особо впечатлительным лучше, конечно, не смотреть.

Сорокалетний мужчина стал жертвой мороза и своей беспечности. На несколько часов вышел на холод в летней обуви.

Вышел на холод в летней обуви и обморозил ноги-6

Александр:
Холодно-холодно было. Домой пришёл – нормально. А утром встал, уже ноги болели. К вечеру уже очень сильно болели. Вызвал «скорую», меня сюда и привезли.

# Морозы # общество

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