Вышел на холод в летней обуви и обморозил ноги

Житель Могилёва по имени Александр не хочет показывать своё лицо. Оно обморожено. Правда, в меньшей степени, чем ноги.
Житель Могилёва по имени Александр не хочет показывать своё лицо. Оно обморожено. Правда, в меньшей степени, чем ноги.
Особо впечатлительным лучше, конечно, не смотреть.
Сорокалетний мужчина стал жертвой мороза и своей беспечности. На несколько часов вышел на холод в летней обуви.
Александр:
Холодно-холодно было. Домой пришёл – нормально. А утром встал, уже ноги болели. К вечеру уже очень сильно болели. Вызвал «скорую», меня сюда и привезли.