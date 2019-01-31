В США температура упала до - 33°C

Новости США. Жертвами сильных морозов и снегопадов в США стали 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Жертвами сильных морозов и снегопадов в США стали 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Столбики термометров на Среднем Западе опустились до -33 градусов. В штатах Индиана, Миннесота, Мичиган, Висконсин, Иллинойс из-за низких температур закрыты большинство магазинов и учебных заведений.
Также непогода привела к задержке свыше двух тысяч авиарейсов. В аэропортах скопились толпы пассажиров, которым не удалось попасть на рейсы.