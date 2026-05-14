В Беларуси из-за хантавируса усилен контроль на границе

По информации Министерства здравоохранения, на Государственной границе Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль лиц, прибывающих в страну. Это сделано для того, чтобы не допустить попадания на нашу территорию хантавируса Andes.
В ведомстве подчеркнули, что риски формирования потенциала для распространения инфекции на территории Беларуси нет.
Переносчиком Andes virus является длиннохвостый рисовый хомячок. На территории нашей страны отсутствует ареал его распространения. Животное обитает преимущественно в Аргентине и Чили.
Минздрав Беларуси держит развитие ситуации со вспышкой вируса на круизном лайнере на контроле. По мнению ВОЗ, риски для населения планеты низкие.
В НАН сообщили, могут ли в Беларуси определить хантавирус
Фото: pixabay