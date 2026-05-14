В Беларуси из-за хантавируса усилен контроль на границе

По информации Министерства здравоохранения, на Государственной границе Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль лиц, прибывающих в страну. Это сделано для того, чтобы не допустить попадания на нашу территорию хантавируса Andes.

В ведомстве подчеркнули, что риски формирования потенциала для распространения инфекции на территории Беларуси нет.