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В Беларуси из-за хантавируса усилен контроль на границе

14 мая 2026 09:24
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По информации Министерства здравоохранения, на Государственной границе Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль лиц, прибывающих в страну. Это сделано для того, чтобы не допустить попадания на нашу территорию хантавируса Andes.

В ведомстве подчеркнули, что риски формирования потенциала для распространения инфекции на территории Беларуси нет. 

В Беларуси из-за хантавируса усилен контроль на границе-1

Переносчиком Andes virus является длиннохвостый рисовый хомячок. На территории нашей страны отсутствует ареал его распространения. Животное обитает преимущественно в Аргентине и Чили.

Минздрав Беларуси держит развитие ситуации со вспышкой вируса на круизном лайнере на контроле. По мнению ВОЗ, риски для населения планеты низкие.

В НАН сообщили, могут ли в Беларуси определить хантавирус

Фото: pixabay

# Государственная граница Беларуси # Министерство здравоохранения Беларуси

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