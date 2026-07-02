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Санэпидслужбы проверили белорусские пляжи и зоны отдыха – какие нарушения выявлены

02 июля 2026 17:57
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Специалисты санэпидслужбы за два дня проверили около 4,4 тыс. объектов, включая 170 пляжей и зон отдыха, сообщает Минздрав. Проверяли состояние песка, работу туалетов и раздевалок, а также содержание прибрежных территорий. На многих объектах зафиксировали мусор, переполненные урны и запущенную траву.

Собственникам вынесли предписания, некоторые привлечены к ответственности. Сейчас все нарушения устранены. В Минздраве также напомнили, что порядок в зонах отдыха зависит в том числе от самих посетителей.

# Экология # Отдых # Министерство здравоохранения Беларуси

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