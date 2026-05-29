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МВД: за сутки в милицию поступило около 500 сообщений о звонках телефонных мошенников

29 мая 2026 07:26
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МВД: за сутки в милицию поступило около 500 сообщений о звонках телефонных мошенников-0

МВД Беларуси информирует, что в течение суток зарегистрировано порядка 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. 45 преступлений были совершенны при помощи информационно-коммуникационных технологий.  

Ведомство инициировало блокировку 4-х фишинговых интернет-ресурсов; пресекло возможность совершить платежи в адрес 42 иностранных платежных реквизитов злоумышленников; остановило расходных операций по 56 счетам.

Правоохранители задержали 4-х курьеров, которые действовали под кураторством аферистов, один из них является иностранцем. В ходе оперативных действий изъято более 45 000 рублей.

Оранжевый уровень опасности объявлен на 29 мая в Беларуси

# Министерство внутренних дел Беларуси

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