МВД: за сутки поступило свыше 300 сообщений о мошенниках

По данным Telegram‐канала МВД Беларуси, за минувшие 24 часа в органы внутренних дел поступило свыше 300 обращений, связанных с действиями телефонных мошенников. Совместные усилия правоохранителей и бдительность населения позволили не допустить большую часть планируемых противоправных деяний.



Зафиксировано 27 эпизодов, в которых злоумышленники задействовали информационно‐коммуникационные технологии.

Сотрудники отдела организации обработки мошеннических операций МВД пресекли работу 5 сайтов, созданных для фишинга, и заблокировали транзакции по 13 зарубежным платежным реквизитам, которые использовали преступники. Кроме того, были временно остановлены расходные операции в отношении 128 банковских счетов.

Сотрудники оперативных подразделений задержали трех курьеров, участвовавших в реализации мошеннических схем.

Чаще всего преступники действуют через онлайн‐покупки. Второе место в рейтинге распространенных схем занимает вишинг – мошеннические звонки, в ходе которых аферисты выдают себя за представителей власти. На третьем месте – аферы, связанные с арендой жилья.

Правоохранительные органы продолжают мероприятия, направленные на обнаружение и пресечение противоправной деятельности.

Фото: скриншот видео из Telegram-канала МВД Беларуси