Смертельное ДТП в Минске: водитель потерял сознание за рулем

28 августа утром 52-летний водитель автомобиля Nissan, двигаясь по крайней полосе внутреннего кольца МКАД (в районе 22‑го км) начал резко перестраиваться во вторую полосу, после чего совершил столкновение с автомобилем Audi. Об этом сообщает официальный Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Предположительно, мужчина во время движения потерял сознание. Чтобы извлечь водителя из машины, потребовалась помощь спасателей.
Несмотря на проведенные медиками на месте происшествия реанимационные мероприятия, водитель автомобиля Nissan скончался.
Фото: официальный Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома