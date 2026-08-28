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Смертельное ДТП в Минске: водитель потерял сознание за рулем

28 августа 2026 08:47
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28 августа утром 52-летний водитель автомобиля Nissan, двигаясь по крайней полосе внутреннего кольца МКАД (в районе 22‑го км) начал резко перестраиваться во вторую полосу, после чего совершил столкновение с автомобилем Audi. Об этом сообщает официальный Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Смертельное ДТП в Минске: водитель потерял сознание за рулем-1

Предположительно, мужчина во время движения потерял сознание. Чтобы извлечь водителя из машины, потребовалась помощь спасателей.

Несмотря на проведенные медиками на месте происшествия реанимационные мероприятия, водитель автомобиля Nissan скончался.

Фото: официальный Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

# Авария в Минске # Министерство внутренних дел Беларуси

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