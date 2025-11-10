Ведущая «Спорттаймер» на СТВ Юлия Силипицкая получила грамоту к 30-летию Минспорта

10 ноября 1995 года в Беларуси Комитет по спорту Министерства культуры и печати был преобразован в Министерство спорта и туризма. Работников и ветеранов Министерства с 30-летием со дня его основания поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерству спорта и туризма Беларуси – 30 лет. Отрасль смогла достичь высот не только в стране, но и за ее пределами. Десятки сотен специалистов трудясь на спортивной ниве, общими усилиями смогли воспитать огромное количество чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр, принять лучшие международные форумы, создать уникальную инфраструктуру. А самое главное, что спорт стал доступным каждому жителю нашей страны.

Сегодня в отечественной Альма-матер – Белорусском государственном университете физической культуры – чествовали лучших представителей этой сферы. На сцену поднимались тренеры и спортсмены, научные сотрудники, педагоги и работники разных подразделений, которые внесли весомый вклад в развитие отечественного спорта. Они получили нагрудные знаки и грамоты. В их числе и специальный корреспондент нашего телеканала, автор и ведущая программы «Спорттаймер».