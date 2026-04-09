В Министерстве спорта подвели итоги работы спортивных учреждений

В Беларуси спортивные объекты сегодня востребованы как никогда: по данным Минспорта, их загрузка достигает 95 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом жалоб на качество услуг поступает всего несколько в год, что подтверждает стабильный уровень подготовки специалистов и оснащения залов.

Разовые посещения постепенно уходят в прошлое: все больше белорусов выбирают долгосрочные абонементы, что свидетельствует о системном подходе к занятиям спортом и укреплению здоровья. Этому способствует и обновленная материально-техническая база – современные тренажеры, комфортные условия и широкий выбор программ.

Высокие стандарты подтверждают и результаты массовых спортивных мероприятий. Организаторы отмечают: каждый старт завершается сбором отзывов, и рост числа участников говорит сам за себя – люди возвращаются, потому что довольны уровнем подготовки и атмосферой соревнований. Системная модернизация объектов, доступная ценовая политика и профессиональная работа тренеров позволяют вовлекать в спорт все больше жителей страны. Спортивные учреждения становятся не просто местом для тренировок, а частью образа жизни, который выбирают тысячи белорусов.