Прямой эфир

Жук: преподаватели должны быть для студентов авторитетными людьми

26 августа 2026 17:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Национальная школа ректоров начала свою работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это масштабное событие для руководителей белорусских вузов. Два дня в центре их разноплановые темы – от подготовки кадров «на опережение» до экспорта образовательных услуг.

Встреча проходит в выездном формате. Участники перемещаются по главным экспертным площадкам Минска и обсуждают проблемы на местах. Например, в Белтелерадиокомпании обсудили цифровизацию в образовательной среде.

Подготовка кадров и экспорт образовательных услуг! Национальная школа ректоров стартовала в Минске.

Жук: преподаватели должны быть для студентов авторитетными людьми-2

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:
Авторитет преподавателей вузов. Они должны быть для студентов именно теми авторитетными людьми, которые научат не только знаниям по определенной области, предмету, но еще и расскажут о стране так, чтобы молодые люди понимали, где они живут, в какой стране, и гордились нашими достижениями.

# Образование в Беларуси # Министерство информации Республики Беларусь # Дмитрий Жук

Другие новости рубрики

Все новости
Учебные сборы территориальных войск начались в трех районах Беларуси
26 августа 2026 16:49

Учебные сборы территориальных войск начались в трех районах Беларуси

Спасенных из плена российских бойцов выписали из клиники Гомеля
26 августа 2026 16:40

Спасенных из плена российских бойцов выписали из клиники Гомеля

Международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» откроется в Минске 30 сентября
26 августа 2026 14:24

Международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» откроется в Минске 30 сентября