Жук: преподаватели должны быть для студентов авторитетными людьми

Национальная школа ректоров начала свою работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это масштабное событие для руководителей белорусских вузов. Два дня в центре их разноплановые темы – от подготовки кадров «на опережение» до экспорта образовательных услуг.

Встреча проходит в выездном формате. Участники перемещаются по главным экспертным площадкам Минска и обсуждают проблемы на местах. Например, в Белтелерадиокомпании обсудили цифровизацию в образовательной среде.