В Белорусской торгово-промышленной палате прошла встреча с делегацией Арабского парламента

Минск продолжает демонстрировать пример открытой, прагматичной и конструктивной дипломатии. В торгово-промышленной палате прошла встреча с делегацией Арабского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны договорились о дальнейшем развитии контактов и подготовке совместных мероприятий.

Партнеры нацелены на конкретный результат. Представители Египта заявили о высоком интересе к закупкам белорусской сельхозпродукции, а представители Ливии выразили готовность продвигать наши товары на рынках региона.

Координатором этого масштабного сотрудничества предложили сделать Торгово-промышленную палату эмирата Фуджейра из Объединенных Арабских Эмиратов. Ее возглавляет глава Арабского парламента Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: Мы договорились об участии в выставках, об участии наших партнеров в приезде на «ИННОПРОМ. Беларусь». Мы договорились о том, что белорусский бизнес будет ознакомлен с портовой инфраструктурой в Фуджейре с созданием логистического склада для поставок продукции в том числе и в третьи страны. Нам должны подготовить материалы и предложить свои условия, на каких можно было бы взаимодействовать.

Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи, председатель Арабского парламента:

Мы надеемся на укрепление дальнейшего развития сотрудничества по линии торгово-промышленных палат. Я, как представитель Торгово-промышленной палаты Фуджейра, а также являясь председателем Арабского парламента, высказал несколько предложений по экономическим и торговым линиям, которые в будущем мы планируем реализовать.

Кроме того, аналитические центры Беларуси и арабских стран планируют установить дополнительные прямые связи. Об этом говорили на встрече в БИСИ.

Программой визита также предусмотрено посещение Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента – зарубежные коллеги рассчитывают на углубление связей и сотрудничества в сфере здравоохранения.