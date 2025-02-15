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Виктор Лукашенко и Михаил Дегтярёв провели рабочую встречу в «Раубичах»

15 февраля 2025 17:28
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В «Раубичах» президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко провел рабочую встречу с российским коллегой Михаилом Дегтяревым, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктор Лукашенко и Михаил Дегтярёв провели рабочую встречу в «Раубичах»-1

Стороны обсудили реализацию проектов в рамках сотрудничества двух стран в спортивной сфере и планы на будущее. Главы ведомств договорились не останавливаться на достигнутом. Они выразили уверенность, что турниры, подобные Кубку сильнейших, просто необходимы белорусам и россиянам. Такие старты доказывают, что и в условиях несправедливых санкций можно проводить соревнования самого высокого мирового уровня.

# Беларусь-Россия # Виктор Лукашенко # Михаил Дегтярев

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