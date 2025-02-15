Виктор Лукашенко и Михаил Дегтярёв провели рабочую встречу в «Раубичах»

Стороны обсудили реализацию проектов в рамках сотрудничества двух стран в спортивной сфере и планы на будущее. Главы ведомств договорились не останавливаться на достигнутом. Они выразили уверенность, что турниры, подобные Кубку сильнейших, просто необходимы белорусам и россиянам. Такие старты доказывают, что и в условиях несправедливых санкций можно проводить соревнования самого высокого мирового уровня.