Беларусь и Россия расширяют сотрудничество в сфере спорта

Стороны обсудили актуальные вопросы по развитию спортивной отрасли наших государств. Основной акцент – на увеличении совместных мероприятий. Только на 2025 год запланировано более 400 состязаний. Самым масштабным станет Спартакиада по зимним и летним видам, где участие примут в том числе делегаты из других дружественных стран. К слову, несмотря на непростые международные политические условия, сотрудничество Беларуси и России в сфере физической культуры не только продолжается, но и выходит на новый уровень.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси: Количество спортивных совместных мероприятий растет в геометрической прогрессии. Сегодня мы, мне кажется, нащупали те виды спорта, в которых еще необходимо улучшить качество и организацию проведения совместных спортивных мероприятий. Очень важно, чтобы всех возрастов спортсмены имели практику и не были ущемлены в правах участия в спортивных соревнованиях.

Михаил Дегтярев, министр спорта России:

Спортивная инфраструктура в Минске самого высокого качества, соответствует всем мировым стандартам, это однозначно говорит о том, что Минск будет еще принимать крупные соревнования. На коллегии сегодня уже детально договорились по Спартакиаде сильнейших, по летним и по зимним видам спорта. Они пройдут эти игры в следующем году. Мы в России подготовили все объекты от Смоленской области до Красноярского края.

Участвуя в совместных соревнованиях с сильнейшими российскими спортсменами, наши атлеты и тренеры не только получают неоценимый опыт, но и повышают свое мастерство.