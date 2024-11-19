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В Грузии демонстранты забросали полицейских камнями и бутылками

19 ноября 2024 08:27
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Грузинская оппозиция продолжает погружать страну в хаос. В центре Тбилиси снова проходят протесты против результатов парламентских выборов, на которых победила партия «Грузинская мечта», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Под давлением западных кураторов организаторы акций требуют пересмотреть результаты голосования.

В Грузии демонстранты забросали полицейских камнями и бутылками-2

Минувшей ночью протестующие устроили масштабные беспорядки. Они перекрыли один из проспектов и установили рядом палаточный лагерь. Полиция попыталась оттеснить демонстрантов с проезжей части, но получила сопротивление. В сторону правоохранителей полетели камни и бутылки.

Чтобы утихомирить толпу, полиции пришлось применить слезоточивый газ. Это противостояние длилось несколько часов. После акции прозападной оппозиции наведением порядка занимаются коммунальные службы, которые растаскивают импровизированные баррикады и убирают палатки и горы мусора, оставленные демонстрантами.

# Массовые беспорядки

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