Мария Шканова взяла серебряную медаль в слаломе на Всероссийской спартакиаде сильнейших

После первой попытки белоруска шла на четвертой позиции, отставая от топ-3 более чем на полсекунды. Следующую трассу наша спортсменка преодолела со вторым графиком, благодаря чему и стала серебряной медалисткой соревнований. По сумме двух заездов Мария уступила только россиянке Виталине Гириной. В нынешнем сезоне Шканова пять раз попадала в тройку на этапах Кубка России по горнолыжному спорту, а также дважды была призером профессиональных соревнований «Серия PRO».

Вечером в очередной раз блеснули мастерством лыжные акробаты. Они разыгрывали награды в командных соревнованиях. Наша дружина, в которую вошли Анна Деруго, Игорь Дребенков и Макар Митрофанов, стала вице-чемпионом. Белорусы с первого места шагнули в суперфинал, но подтвердить набранные ранее очки не сумели. Отставание от первого места составило чуть более 4-х баллов. А вот отрыв от третьего – более 30-ти.