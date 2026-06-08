Более 111 тысяч белорусов уже оформили союзное ОСАГО

Более 111 тысяч белорусских граждан уже заключили договоры союзного ОСАГО. Однако российские водители пока оформляют такую страховку значительно реже – чуть более 5 тысяч договоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные озвучили на заседании Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту.

Основное внимание уделили мониторингу модельного закона о союзном ОСАГО. Этот закон уже удачно внедрен в национальное законодательство Беларуси и России. Однако комиссия будет продолжать мониторинг, чтобы выяснить причины, по которым граждане России реже заключают такие договоры.

Парламентарии также обсудили взаимодействие комиссии с министерствами юстиции Беларуси и России. Отмечено, что совместная работа над модельными законами и участие в различных мероприятиях уже налажены, но ее необходимо поднять на более высокий уровень и сделать более активной.