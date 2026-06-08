Более 111 тысяч белорусов уже оформили союзное ОСАГО

Более 111 тысяч белорусских граждан уже заключили договоры союзного ОСАГО. Однако российские водители пока оформляют такую страховку значительно реже – чуть более 5 тысяч договоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные озвучили на заседании Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту.
Основное внимание уделили мониторингу модельного закона о союзном ОСАГО. Этот закон уже удачно внедрен в национальное законодательство Беларуси и России. Однако комиссия будет продолжать мониторинг, чтобы выяснить причины, по которым граждане России реже заключают такие договоры.
Парламентарии также обсудили взаимодействие комиссии с министерствами юстиции Беларуси и России. Отмечено, что совместная работа над модельными законами и участие в различных мероприятиях уже налажены, но ее необходимо поднять на более высокий уровень и сделать более активной.
Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Для нас очень важно, чтобы мы работали более продуктивно над гармонизацией законодательства российского и белорусского. Мы заостряем внимание на том, что необходимо для россиян либо для белорусов в национальном законодательстве предусматривать исключения, если вводятся ограничения для иностранных граждан. Для чего это важно? Чтобы такие исключения были зафиксированы непосредственно в национальном законодательстве. Для того, чтобы не допускать какого-то разночтения или различной правоприменительной практики.
В комиссии подчеркнули, что договор о создании Союзного государства прямо закрепляет равные права граждан Беларуси и России на его территории. Мониторинг национальных законодательств на предмет соответствия этим договорным обязательствам будет продолжен.
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