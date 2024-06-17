Марин Ле Пен назвала Евросоюз токсичным объединением

Лидер французских правых Марин Ле Пен назвала ЕС токсичным объединением и призвала к его реформированию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Европейцы уже начинают сомневаться в необходимости такого союза.

По мнению Ле Пен, Брюссель должен дать государствам-участникам больше полномочий, а также защищать национальные особенности всех народов. После выборов в Европарламент ее партия набрала наибольшее количество голосов, оставив позади правящую партию Макрона. Из-за чего сторонники действующих властей устраивают массовые беспорядки по всей стране и обвиняют «Национальное объединение» в фальсификации итогов.

Марин Ле Пен, лидер партии «Национальное объединение» (Франция):

Мы не хотим конституционного хаоса. Мы всегда уважали результаты выборов, но левые даже сегодня оспаривают итоги выборов в Европарламент, вышли на протесты, которые закончатся, как обычно, насилием и нанесенным ущербом. Мы уважаем Конституцию и дадим ей новую силу. Потому что за последние годы главный закон был сильно искажен.