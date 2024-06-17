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Марин Ле Пен назвала Евросоюз токсичным объединением

17 июня 2024 18:15
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Лидер французских правых Марин Ле Пен назвала ЕС токсичным объединением и призвала к его реформированию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Европейцы уже начинают сомневаться в необходимости такого союза.

Марин Ле Пен назвала Евросоюз токсичным объединением-1

По мнению Ле Пен, Брюссель должен дать государствам-участникам больше полномочий, а также защищать национальные особенности всех народов. После выборов в Европарламент ее партия набрала наибольшее количество голосов, оставив позади правящую партию Макрона. Из-за чего сторонники действующих властей устраивают массовые беспорядки по всей стране и обвиняют «Национальное объединение» в фальсификации итогов.

Марин Ле Пен назвала Евросоюз токсичным объединением-4

Марин Ле Пен, лидер партии «Национальное объединение» (Франция):
Мы не хотим конституционного хаоса. Мы всегда уважали результаты выборов, но левые даже сегодня оспаривают итоги выборов в Европарламент, вышли на протесты, которые закончатся, как обычно, насилием и нанесенным ущербом. Мы уважаем Конституцию и дадим ей новую силу. Потому что за последние годы главный закон был сильно искажен.

Марин Ле Пен назвала Евросоюз токсичным объединением-7

Победа правых стала шоком не только для Пятой республики. Бельгийские левые сегодня, 17 июня, провели очередные акции протеста. Организаторы вывели на улицы около 10 тысяч человек. Шествие закончилось масштабной демонстрацией у стен Европарламента. По словам организаторов, цель этого митинга – показать, что общество готово защищать принципы демократии и свободы.

# Марин Ле Пен # Новости Франции

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