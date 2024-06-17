Марин Ле Пен назвала Евросоюз токсичным объединением

Лидер французских правых Марин Ле Пен назвала ЕС токсичным объединением и призвала к его реформированию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Европейцы уже начинают сомневаться в необходимости такого союза.
Лидер французских правых Марин Ле Пен назвала ЕС токсичным объединением и призвала к его реформированию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Европейцы уже начинают сомневаться в необходимости такого союза.
По мнению Ле Пен, Брюссель должен дать государствам-участникам больше полномочий, а также защищать национальные особенности всех народов. После выборов в Европарламент ее партия набрала наибольшее количество голосов, оставив позади правящую партию Макрона. Из-за чего сторонники действующих властей устраивают массовые беспорядки по всей стране и обвиняют «Национальное объединение» в фальсификации итогов.
Марин Ле Пен, лидер партии «Национальное объединение» (Франция):
Мы не хотим конституционного хаоса. Мы всегда уважали результаты выборов, но левые даже сегодня оспаривают итоги выборов в Европарламент, вышли на протесты, которые закончатся, как обычно, насилием и нанесенным ущербом. Мы уважаем Конституцию и дадим ей новую силу. Потому что за последние годы главный закон был сильно искажен.
Победа правых стала шоком не только для Пятой республики. Бельгийские левые сегодня, 17 июня, провели очередные акции протеста. Организаторы вывели на улицы около 10 тысяч человек. Шествие закончилось масштабной демонстрацией у стен Европарламента. По словам организаторов, цель этого митинга – показать, что общество готово защищать принципы демократии и свободы.