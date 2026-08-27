Марат Марков встретился с жителями Барановичей в рамках проекта «Пульс страны»

В формате доверительного, откровенного и живого разговора прошла встреча и в Барановичах. Здесь в рамках проекта «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» на острые вопросы жителей ответил министр культуры и медиаэксперт Марат Марков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аудитории – представители промышленного сектора города, образования, культуры, здравоохранения, общественных объединений. Говорили об информационной грамотности и опасности фейков в медиапространстве, о той самой необходимой каждому цифровой гигиене, а еще о будущем современного отечественного кинематографа, а также поддержке работников культуры в районных центрах и сельской местности.

Людмила Демидович, директор Дворца детского творчества Барановичей: Эта встреча была действительно наполнена смыслами, трендами новыми. Мы получили конкретный ответ на наш вопрос, поскольку поняли, что двигаемся в правильном направлении, услышали вектор развития культуры Республики Беларусь. И нам очень приятно, что мы работаем в унисон с тем, что услышали.

Марат Марков, министр культуры Беларуси:

Самое главное в этих встречах – это интерактив. Самое главное, это когда ты понимаешь через вопросы в том числе, что людей на самом деле волнует. Вопросы бывают разные, начиная от внешнеполитических и заканчивая внутренними или вопросами, которые волновали 5-6 лет назад, но до сих пор продолжают волновать. Вот эти встречи позволяют в определенной степени этот пульс пощупать, а значит, и скорректировать.

В ходе масштабного общественно-информационного проекта «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» на протяжении месяца группа медиаэкспертов выезжала в различные города. Для тысяч жителей Беларуси встречи с компетентными спикерами помогли глубже понять суть процессов, происходящих в современном мире, а также сформулировать собственную аргументированную позицию по международной и белорусской повестке.