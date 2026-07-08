Дружба, партнерство и обогащение – что объединяет культуры Беларуси и Узбекистана? Рассказал Марков

Минск на несколько дней превратился в сердце Центральной Азии. В белорусской столице торжественно открылись Дни культуры Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яркая церемония во Дворце Республики стала кульминацией масштабного марафона событий.
Гала-концерт мастеров искусств объединил на одной сцене лучших исполнителей и прославленные творческие коллективы Узбекистана. Среди них – лауреаты государственных премий самого высокого уровня и молодые триумфаторы международных конкурсов.
Насыщенный восточный колорит захватил не только зрительный зал, но и фойе Дворца Республики – там развернулась большая художественная выставка и уникальная экспозиция народных, прикладных ремесел.
Марат Марков, министр культуры Беларуси:
Самая главная задача, мы уже вчера обменивались этими мнениями, у нас нет конкуренции. Вот это уникальная сфера, сфера культуры, где мы вообще не конкурируем. У нас исключительно дружба, партнерство и обогащение друг друга. И этими моменты мы, естественно, воспользуемся. Потому что все, что есть лучшее в каждой республике, все, что есть лучшее в каждой из наших стран, мы в обязательном порядке поделимся, чтобы развиваться вместе.
Озодбек Назарбеков, министр культуры Узбекистана:
Мы хотим сотрудничать во всех сферах. Вы сами хорошо знаете, что здесь цифровая технология очень развита. Я бы очень хотел сотрудничать в этой сфере шире. И по линии кино, и по линии театров, и по линии музыки тоже.
Культурный диалог Минска и Ташкента стал прочным фундаментом для укрепления отношений между странами. Творческий обмен давно вышел на регулярную основу, а его вершиной традиционно остаются Дни культуры. Белорусские мастера сцены – частые и желанные гости в Узбекистане, в то время как узбекские артисты неизменно собирают аншлаги в Минске.
В Минске открыли Торговый дом Узбекистана.