Дружба, партнерство и обогащение – что объединяет культуры Беларуси и Узбекистана? Рассказал Марков

Минск на несколько дней превратился в сердце Центральной Азии. В белорусской столице торжественно открылись Дни культуры Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гала-концерт мастеров искусств объединил на одной сцене лучших исполнителей и прославленные творческие коллективы Узбекистана. Среди них – лауреаты государственных премий самого высокого уровня и молодые триумфаторы международных конкурсов.

Насыщенный восточный колорит захватил не только зрительный зал, но и фойе Дворца Республики – там развернулась большая художественная выставка и уникальная экспозиция народных, прикладных ремесел.

Марат Марков, министр культуры Беларуси:

Самая главная задача, мы уже вчера обменивались этими мнениями, у нас нет конкуренции. Вот это уникальная сфера, сфера культуры, где мы вообще не конкурируем. У нас исключительно дружба, партнерство и обогащение друг друга. И этими моменты мы, естественно, воспользуемся. Потому что все, что есть лучшее в каждой республике, все, что есть лучшее в каждой из наших стран, мы в обязательном порядке поделимся, чтобы развиваться вместе.