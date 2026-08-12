Открытые встречи в рамках проекта «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» прошли в Полоцке и Лиде

Понять настроения в обществе и услышать людей можно только через открытые встречи на местах. Проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» объединяет людей и помогает вместе разобраться в острых темах. Эксперты приезжают в города Беларуси, чтобы ответить на вопросы жителей регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Полоцке перед работниками предприятий выступил военный и медиаэксперт Андрей Богодель. Спикер подробно разобрал военно-политическую обстановку вокруг Беларуси, объяснил меры защиты национальной безопасности и методы борьбы с фейками в интернете. Жители города задавали самые различные вопросы: от формирования цен на продукты и топливо до надежности охраны рубежей. Дмитрий Жук встретился с жителями Гродно в рамках проекта «Пульс страны: факты, тренды, смыслы».

Волнует, в первую очередь, чтобы было мирно на нашей земле, потому что получаешь информацию очень разную. Кажется, что там очень все это близко происходит. Буквально рукой подать – какие-то страшные вещи происходят. И волнуешься, в первую очередь, за себя, за семью, за свою страну. И такие разговоры, скажем так, немножко уравновесят психологическое состояние, и становится все это доступно, понятно, хорошо, спокойно.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:

Именно в рамках живого разговора можно посмотреть, какие же вопросы сегодня наиболее интересны. И, конечно же, подойти к ним критически. Поверьте, что это, прежде всего, не просто диалог, не просто доведение информации, а это работа с сознанием человека, с пониманием того, куда же мы все-таки идем, к чему мы все-таки стремимся.

Еще одной точкой на карте проекта стала Лида. На встречу с медиаэкспертом Маратом Марковым здесь пришли более 400 человек, и разговор получился очень живым. Горожане искренне делились тем, что волнует их каждый день. Спектр тем оказался огромным: от геополитического давления и борьбы с обманом в сети до перспектив монетизации замкового туризма внутри страны. Жители Лиды поднимали вопросы воспитания нового поколения, рассуждали о том, куда движется современное телевидение, и как сохранить наше историческое наследие. Проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» собрал масштабную диалоговую площадку в Бресте.

Очень атмосферно все прошло. Я, если честно, довольна. Очень все плотно, четко, интересно и по-живому. Подготовленных вопросов не было, а если они были подготовлены, в результате нашего диалога все равно мы задавали вопрос, который идет, конечно, изнутри.