Подготовку Евразийского экономического форума обсудили в Минске

Подготовку Евразийского экономического форума обсудили 14 февраля в Минске. Встреча с ответственными за проведение мероприятия высокого уровня прошла в Доме правительства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На повестке – разработка программы, названия, определение целей и главной площадки. Ею может стать Минский международный выставочный центр. Сейчас идет формирование организационного комитета.

Как подчеркнул заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, при подготовке форума будет учтен успешный опыт прошлых лет. В 2025 году Беларусь председательствует в ЕАЭС, и в этом статусе наша страна сосредоточит усилия на укреплении экономической устойчивости союза. На решение ключевых задач направлены и заявленные Минском приоритеты, включая углубление производственных связей, обеспечение продовольственной безопасности и создание условий для технологического прорыва.

Максим Ермолович, министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии:

Кроме того, чтобы обеспечить свободу движения капитала, рабочей силы, товаров и услуг, речь идет о переходе к более углубленной промышленной кооперации, то есть создавать совместные предприятия, обеспечивать продовольственную безопасность, технологический суверенитет. И сегодня стоит задача именно таким образом: как нам через интеграцию стать более промышленно сильными, технологически суверенными, обеспечить своих граждан дешевым и качественным продовольствием.

Стратегические вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС обсудят лидеры государств на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Саммит пройдет в мае в Минске. Одновременно запланировано проведение Евразийского экономического форума.