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МАГАТЭ осудило атаку беспилотников на Запорожскую АЭС

08 апреля 2024 07:51
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МАГАТЭ осудило атаку беспилотников на Запорожскую АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАГАТЭ осудило атаку беспилотников на Запорожскую АЭС-1

Генеральный директор агентства назвал нападение необдуманным действием, призвал прекратить подобные акты и отметил, что они увеличивают вероятность серьезной ядерной аварии на крупнейшей в Европе АЭС. Эксперты МАГАТЭ сообщили, что повреждения, полученные в результате атаки, не угрожают безопасности станции.

# МАГАТЭ

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