МАГАТЭ осудило атаку беспилотников на Запорожскую АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генеральный директор агентства назвал нападение необдуманным действием, призвал прекратить подобные акты и отметил, что они увеличивают вероятность серьезной ядерной аварии на крупнейшей в Европе АЭС. Эксперты МАГАТЭ сообщили, что повреждения, полученные в результате атаки, не угрожают безопасности станции.