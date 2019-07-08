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Иран начал обогащение урана на уровне выше, предусмотренного ядерной сделкой

08 июля 2019 13:37
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Новости Ирана. Иран начал обогащение урана на уровне выше, предусмотренного ядерной сделкой. Свои действия официальный Тегеран объясняет невыполнением европейскими партнерами обязательств в экономической части соглашения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иран начал обогащение урана на уровне выше, предусмотренного ядерной сделкой-1

Напомним, согласно ядерной сделке 2015 года Иран должен экспортировать в другие страны излишки обогащенного урана. Однако 17 июня – через год после того, как США в одностороннем порядке вышли из соглашения – Иран впервые нарушил ограничение. 15 июля сложившуюся ситуацию обсудит совет ЕС. Пока же Европа ждет выводов МАГАТЭ.

Тем временем Иран намерен каждые два месяца сокращать свои обязательства по сделке. В стране также приступили к модернизации реактора в Араке.

Иран начал обогащение урана на уровне выше, предусмотренного ядерной сделкой-4

# МАГАТЭ # Фотофакт

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