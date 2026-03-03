В МАГАТЭ предупредили о риске радиационной катастрофы на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке может привести к еще более тяжелым последствиям. Об этом предупредили в Международном агентстве по атомной энергетике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в случае нападения на гражданские атомные электростанции может потребоваться массовая эвакуация городов во всем регионе Персидского залива. Иран и многие другие ближневосточные страны, которые подвергаются ракетным атакам, имеют действующие АЭС и атомные исследовательские реакторы, а также хранилища ядерного топлива, что многократно увеличивает угрозу безопасности. В связи с этим сторонам необходимо как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы мирным путем разрешить конфликт.