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В МАГАТЭ предупредили о риске радиационной катастрофы на Ближнем Востоке

03 марта 2026 06:55
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Конфликт на Ближнем Востоке может привести к еще более тяжелым последствиям. Об этом предупредили в Международном агентстве по атомной энергетике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МАГАТЭ предупредили о риске радиационной катастрофы на Ближнем Востоке-2

Так, в случае нападения на гражданские атомные электростанции может потребоваться массовая эвакуация городов во всем регионе Персидского залива. Иран и многие другие ближневосточные страны, которые подвергаются ракетным атакам, имеют действующие АЭС и атомные исследовательские реакторы, а также хранилища ядерного топлива, что многократно увеличивает угрозу безопасности. В связи с этим сторонам необходимо как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы мирным путем разрешить конфликт. 

# Конфликт на Ближнем Востоке # МАГАТЭ

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