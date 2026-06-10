Реабилитационно-оздоровительная смена «Веселые сердечки» стартовала в Беларуси

В стране стартовала реабилитационно-оздоровительная смена Белорусского детского фонда для ребят, которые перенесли операции на сердце и нуждаются в дальнейшей поддержке специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение 18 дней 26 ребят со всех уголков республики пройдут курс интенсивного восстановления и проведут летние каникулы в кругу сверстников. Главная цель проекта заключается в психологической и общефизической реабилитации. Ребята будут отдыхать по специальной программе. На протяжении всей смены за состоянием детей будут следить квалифицированные врачи, психологи и педагоги. Для участников подготовят комплекс общеукрепляющих процедур. Медицинский курс дополнят спортивные и культурные мероприятия, работа кружков и мастерских.

Елизавета Науменко:

Я приезжаю уже второй раз, и мне тут все очень нравится. Тут просто прекрасная природа, особенно отдыхать.