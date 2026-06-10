Реабилитационно-оздоровительная смена «Веселые сердечки» стартовала в Беларуси

В стране стартовала реабилитационно-оздоровительная смена Белорусского детского фонда для ребят, которые перенесли операции на сердце и нуждаются в дальнейшей поддержке специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стране стартовала реабилитационно-оздоровительная смена Белорусского детского фонда для ребят, которые перенесли операции на сердце и нуждаются в дальнейшей поддержке специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В течение 18 дней 26 ребят со всех уголков республики пройдут курс интенсивного восстановления и проведут летние каникулы в кругу сверстников. Главная цель проекта заключается в психологической и общефизической реабилитации. Ребята будут отдыхать по специальной программе.
На протяжении всей смены за состоянием детей будут следить квалифицированные врачи, психологи и педагоги. Для участников подготовят комплекс общеукрепляющих процедур. Медицинский курс дополнят спортивные и культурные мероприятия, работа кружков и мастерских.
Елизавета Науменко:
Я приезжаю уже второй раз, и мне тут все очень нравится. Тут просто прекрасная природа, особенно отдыхать.
Людмила Кондрашова, председатель правления Белорусского детского фонда:
Как правило, больной ребенок с определенной патологией, это 50% деток с инвалидностью, они ограничены и в общении, возможно, и ограничены в пребывании в большом социуме. А здесь, на фоне общих оздоровительных мероприятий, помощи медицинской, дети играют и отдыхают.
Реабилитационно-оздоровительную смену для ребят Белорусский детский фонд организует с 2006 года. За это время курс восстановления прошли около 700 детей, многие из которых успешно адаптировались к повседневной жизни.