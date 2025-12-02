В Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов внедряют новые методики

Комплексный мультидисциплинарный подход – дает результат. В Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов каждый год ставят на ноги не меньше 10 юных жителей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для каждого ребенка команда специалистов составляет индивидуальную программу. Такой передовой опыт позволяет полностью восстанавливать физическое здоровье несовершеннолетних. Для этого имеется современная материально-техническая база. В Республиканском реабилитационном центре уже 25 лет помогают детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Людмила Кондрашова, директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов: За 25 лет через наши руки прошли через этот центр 30 тысяч детей. Мы поднимаем последние годы с колясок 10, 11, 12 детей. Благодаря новым инновационным подходам мы научились учить детей правильно говорить. Это внедрение новых методик, это различные подходы. И это особенность, потому что мы, Министерство труда и социальной защиты, когда мы соединяем в себе реабилитацию медицины, педагогов и социализации.

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В Республике Беларусь 6 % населения – это люди с инвалидностью. Среди них это, в том числе и дети инвалиды. В 2016 году Республика Беларусь ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. Тем самым мы подписали, что будем последовательно двигаться по соблюдению международных стандартов в области прав инвалидов. И сегодня действительно по всему жизненному пути людей с инвалидностью выстроена поддержка со стороны государства.

В преддверии Международного дня инвалидов с выпускниками центра пообщался председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко. Те, кто смог справиться с болезнью и те, кто на пути к выздоровлению, – поделились своими успехами в учебе, творчестве, спорте. Это убедительное доказательство эффективности многолетней реабилитационной работы.