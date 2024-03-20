Остин: помощь Украине – вопрос чести и безопасности США

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что выживание Украины и безопасность Америки находятся под угрозой, пишет ТАСС.

Такое мнение глава Пентагона выразил в ходе выступления на пресс-конференции на военной базе Рамштайн в ФРГ после прошедшего там заседания группы по координации поставок вооружения Киеву.

Остин подчеркнул, что ни Вашингтон, ни Киев не в состоянии терять время, «это вопрос чести и безопасности». «Я сегодня уезжаю отсюда, полный решимости обеспечить приток американской военной помощи и боеприпасов», – объявил американский генерал.