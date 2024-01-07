Politico: Пентагон три дня скрывал от Белого дома госпитализацию Остина

По данным Politico, в течение трех дней Пентагон не информировал Белый дом о том, что министр обороны США Ллойд Остин госпитализирован. Об этом пишет РИА Новости.

Остин был доставлен в больницу 1 января, но об этом стало известно только в пятницу. Эта информация стала потрясением для высокопоставленных чиновников, в том числе советника президента по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана. Конгрессу сообщили о состоянии Остина всего за 15 минут до официального пресс-релиза Пентагона.

Остин, проведший несколько дней в отделении интенсивной терапии, в пятницу вечером вернулся на работу и заявил, что вскоре намерен вернуться в Пентагон. Он также признался, что мог бы сделать лучшую работу по информированию общественности о состоянии своего здоровья, и пообещал исправиться.