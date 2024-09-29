Израиль предупредил США об ударе по Насрулле в последний момент – ABC News

Тель-Авив уведомил Вашингштон о планах осуществить удар по генсеку ливанского движения «Хезболлах» Хасану Насрулле, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News.

СМИ сообщают, что информация о планах Израиля поступила США непосредственно перед атакой. Данный факт привел министра обороны США Ллойда Остина в состояние ярости. Дело в том, что Пентагон опасается военного ответа, к которому Америка не успела подготовиться.