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Израиль предупредил США об ударе по Насрулле в последний момент – ABC News

29 сентября 2024 09:09
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Тель-Авив уведомил Вашингштон о планах осуществить удар по генсеку ливанского движения «Хезболлах» Хасану Насрулле, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News.

СМИ сообщают, что информация о планах Израиля поступила США непосредственно перед атакой. Данный факт привел министра обороны США Ллойда Остина в состояние ярости. Дело в том, что Пентагон опасается военного ответа, к которому Америка не успела подготовиться.

# Международная политика # Ллойд Остин

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