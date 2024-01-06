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Глава Пентагона Ллойд Остин госпитализирован с осложнениями

06 января 2024 08:52
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Министра обороны США Ллойда Остина госпитализировали 1 января 2024 года по причине возникновения осложнений после медицинского вмешательства, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 5 января сообщил, что Ллойд Остин находится на лечении в Национальном медицинском центре имени Уолтера Рида. Причиной госпитализации являются осложнения после некой медицинской процедуры.

Также Райдер подчеркивает, что Остин успешно восстанавливается и в скором времени сможет возвратиться к исполнению должностных обязанностей.

# Международная политика # Ллойд Остин # Патрик Райдер

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